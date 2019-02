Un talento al giorno, Lennart Czyborra: il biondo Superman dell'Heracles

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Dopo una decade in Germania, il laterale tedesco Lennart Czyborra sembra aver trovato la dimensione ideale in Olanda, per la precisione all'Heracles Almeno. Laterale biondissimo e col fisico da Superman, è diventato ben presto un titolarissimo in Eredivisie, tanto che diversi club importanti si stanno interessando alle sue prestazioni. Adattabile anche a centrale, si muove con naturalezza su tutta la corsia di sinistra, anche è sicuramente più portato alla difesa che all'offesa. Lo Schalke 04, club che lo ha ceduto in estate, potrebbe presto pentirsi di non aver creduto fino in fondo in questo fluidificante mancino con capacità di apprendimento molto sviluppate.

Lennart Czyborra .

Nome: Lennart Czyborra

Data di nascita: 03 maggio 1999

Nazionalità: tedesco

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Heracles

Assomiglia a: Erik Edman