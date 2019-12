© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Passato per la notevole cifra di 1,5 milioni dallo Stoccarda al Bayern Monaco l'attaccante classe 2001 Leon Dajaku si è dimostrato un ottimo acquisto per i bavaresi (versione giovanile): a livello realizzativo i numeri non sono ancora eccezionali, ma le prestazioni sono già molto convincenti. Capace di battere le punizioni e i rigori, ha creato davvero tanti assist per i compagni. Marco Reus è il giocatore a cui l'abbiamo avvicinato, proprio per questa sua capacità di agire come attaccante esterno e accentrarsi per fare la differenza al tiro, e/o all'assist.

Nome: Leon Dajaku

Data di nascita: 12 aprile 2001

Nazionalità: tedesco-kosovaro

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Bayern Monaco II

Assomiglia a: Marco Reus