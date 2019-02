Un talento al giorno, Leonardo Campana: il Pichichi del Sub20

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Con sei reti messe a segno Leonardo Campana si è laureato Pichichi al Sudamericano Under 20, trascinando il suo Ecuador ad una storica vittoria. Campana è un attaccante forte fisicamente, che fa della forza fisica la sua arma migliore. Con i suoi 187 centimetri diventa difficile da fronteggiare per i difensori avversari, tanto che in patria è stato soprannominato "La Torre". Non solo, Campana è dotato di un senso del gol fuori dal comune (come dimostra anche il video che potete trovare in calce) che lo rendono letale in area di rigore. Le grandi del calcio europeo hanno già messo gli occhi sul talento classe 2000, con Inter e Milan che in estate potrebbero affondare il colpo.

Nome: Leonardo Campana

Data di nascita: 24 luglio 2000

Nazionalità: ecuadoriana

Ruolo: attaccante

Squadra: Barcelona Sporting Club de Guayaquil,

Assomiglia a: Luca Toni