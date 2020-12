Un talento al giorno, Liam Delap: il figlio d'arte ha già conquistato Guardiola

Dopo aver incantato con la maglia dell'Under 23, Liam Delap, figlio dell'ex difensore Rory, divenuto famoso anche per le sue rimesse laterali a lunghissima gittata Sky, ha esordito anche con la Prima Squadra del Manchester City, andando subito in gol. Ad appena 17 anni il giovane attaccante sembra essere uno dei giovani prospetti più interessanti dell'intero campionato, al punto da convincere Guardiola a puntare su di lui nella gara di EFL Cup decisa proprio da un suo gol. Tecnicamente parliamo di un centravanti dall'ottima struttura fisica, capace di fare da riferimento per la manovra avanzata e tenere in costante apprensione le difese avversarie.

Nome: Liam Delap

Data di nascita: 8 febbraio 2003

Nazionalità: inglese

Ruolo: centravanti

Squadra: Manchester City

Assomiglia a: Fernando Morientes