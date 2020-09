Un talento al giorno, Lisandru Tramoni: un esterno perfetto per il 4-3-3

Il Cagliari ha da tempo messo nel mirino il giovanissimo esterno d'attacco Lisandru Tramoni, classe 2003 di grande qualità e velocità che gioca in Corsica, con la maglia dell'Ajaccio. Attaccante che ama partire da destra per poi far valere il suo sinistro, con tiri a girare e assist calibrati per l'inserimento del centrocampista a centroarea. Il prototipo di attaccante perfetto per il 4-3-3, un modulo tornato improvvisamente in voga negli ultimi anni. Per il corso manca solo l'ultimo passaggio, un'annata da protagonista in una Primavera per poi spiccare il volo verso il calcio dei grandi.

Nome: Lisandru Tramoni

Data di nascita: 18 aprile 2003

Nazionalità: francese

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: Ajaccio

Assomiglia a: Ludovic Giuly