Un talento al giorno, Lois Openda: il più giovane in Champions

Cresciuto nel Betis e consacratosi (a livello giovanile) nel Barcellona, il giovane difensore classe 2000 Juan Miranda può giocare come laterale di sinistra o come centrale del reparto a quattro. Già nazionale iberico Under 19, il mancino di Olivares si è distinto sia in Youth League che nella formazione B del Barcellona, fino a guadagnarsi la stima anche del tecnico della Prima Squadra Valverde. Un terzino di un metro e ottancinque che sicuramente può far comodo in situazioni spinose e contro attaccanti molto forti fisicamente.

Nome: Juan Miranda

Data di nascita: 16 febbraio 2000

Nazionalità: spagnolo

Ruolo: difensore

Squadra: Barcellona

Assomiglia a: Cristian Chivu