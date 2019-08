Un talento al giorno, Lubomir Satka: Slovacchia-Inghilterra, andata e ritorno

Slovacchia-Inghilterra, andata e ritorno. La carriera del giovane Lubomir Satka, difensore centrale classe '95, è decisamente particolare. Dopo essere cresciuto con la maglia del MFK Dubnica, si è trasferito giovanissimo (nel 2012) in Inghilterra, per vestire la maglia del Newcastle. In realtà, Satka, non è mai sceso in campo con la prima squadra dei Magpies. Nel 2016 ha cercato fortuna in prestito allo York City, prima di tornare in patria, sempre in prestito al DAC Dunajská Streda. Una scelta che finalmente ha portato i frutti sperati, con il ragazzo che ha iniziato a giocare con continuità. Una buona seconda parte di stagione che ha convinto il club slovacco a riscattare il cartellino del giocatore, che ora, tornato in patria, potrà mettere in mostra tutte le sue qualità, ovvero quelle di un difensore moderno, abile nel gioco aereo e che fa del senso della posizione la sua arma migliore.

Nome: Lubomir Satka

Data di nascita: 2 dicembre 1995

Nazionalità: slovacco

Ruolo: difensore centrale

Squadra: DAC Dunajská Streda

Assomiglia a: Martin Skrtel