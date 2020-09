Un talento al giorno, Luca Oyen: regista di qualità per il Belgio del futuro

Mezzala o playmaker, non fa davvero nessuna differenza per Luca Oyen, gioiellino classe 2003 del Genk che può indifferente giocare in ogni posizione di una mediana a tre o a due. Naturalmente con compiti di regia, più che di rottura del gioco, vista l'abilità tecnica che lo contraddistingue: controllo palla, visione di gioco e fantasia solo le migliori caratteristiche di questo giovane centrocampista belga, che il Genk sta lavorando per trattenere il più a lungo possibile in patria. E con un contratto in scadenza al giugno 2022, non sarà assolutamente facile.

Nome: Luca Oyen

Data di nascita: 14 marzo 2003

Nazionalità: belga

Ruolo: centrocampista centrale/regista

Squadra: Genk

Assomiglia a: Marco Verratti