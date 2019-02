Un talento al giorno, Lucas Da Cunha: l'enfant terrible del Rennes

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il calcio francese continua a sfornare nuovi enfants terribles. Oggi parliamo di Lucas Da Cunha, ala sinistra o destra del Rennes. Classe 2001, il francese di origini portoghesi ha già firmato infatti il suo primo contratto da professionista fino a giugno 2021. Rapido e imprevedibile palla al piede, ottimo nel cross e bravo nelle due fasi di gioco, Da Cunha è un calciatore molto duttile tatticamente. Nella sua breve carriera è infatti stato utilizzato finora sia in un tridente offensivo che più indietro, come trequartista in un 4-2-3-1 o esterno di centrocampo in un 4-4-2. Esplosivo al Rennes e anche con le giovanili dei Bleus (Under 16 e Under 17), il talento di Roanne ha sicuramente il potenziale per arrivare lontano.

Nome: Lucas Da Cunha

Data di nascita: 9 giugno 2001

Nazionalità: portoghese-francese

Ruolo: ala sinistra o destra

Squadra: Rennes

Assomiglia a: Franck Ribery