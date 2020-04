Un talento al giorno, Lucas Peres: un gigante di 17 anni sulla fascia sinistra

Fisico da centrale difensivo e tecnica da ala: il brasiliano Lucas Peres è considerato un prodigio in patria, al punto da essere chiamato in Under 20 carioca ad appena 17 anni. Capibile considerando che sfiora il metro e novanta, una superiorità fisica che nel settore giovanile fa sempre la differenza, ad ogni latitudine. Bravo nel posizionamento difensivo ma abile anche nell'accompagnare l'azione, non è difficile immaginare un futuro europeo per un giocatore dalle sue caratteristiche. E allo stesso modo, si può pensare ad un adattamento tattico da centrale di difesa con un fisico di questo tipo, un po' quello che è accaduto con Chiellini nella Juventus.

Nome: Lucas Peres Ferreira de Campos (Lucas Peres)

Data di Nascita: 27 aprile 2002

Nazionalità: brasiliano

Squadra: Ponte Preta

Ruolo: terzino sinistro

Assomiglia a: Alexandar Kolarov