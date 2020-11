Un talento al giorno, Ludovit Reis: un Busquets più elegante (che gioca in Germania)

Prodotto giovanile del Groningen, Ludovit Reis ha letteralmente stregato il Barça nel 2018, che per lui ha speso ben 5 milioni di euro: considerato dai catalani il nuovo Busquets, ma con una dose di eleganza che il catalano non ha di certo, non ci ha messo molto a convincere tutti alla Masia. Ha collezionato una trentina di presenze col Barça B e esordito l’anno scorso in Prima Squadra: quest'anno però lo staff tecnico ha deciso di mandarlo in prestito, per dargli modo di acquisire continuità ed esperienza prima di lanciarlo tra i vari mostri sacri del centrocampo blaugrana. Un obiettivo centrato parzialmente con il VfL Osnabrück, dove milita attualmente.

Nome: Ludovit Reis

Data di nascita: 1 giugno 2000

Nazionalità: olandese

Ruolo: mediano centrale

Squadra: VfL Osnabrück

Assomiglia a: Sergio Busquets