Un talento al giorno, Luis Rojas: un incursore con una decina di gol nelle gambe

Il Crotone ha battuto la concorrenza del Bologna per Luis Rojas, vicinissimo a diventare l'ennesimo rinforzo del Crotone: per la squadra pitagorica un mercato da grande protagonista nell'estate del ritorno in Serie A. Ma che tipo di calciatore è il 2002 cileno? Parliamo di un centrocampista con ottime basi sia dal punto di vista fisico che da quello tecnico, bravo nel gioco aereo e negli inserimenti alle spalle della difesa avversaria. Il classico centrocampista con una decina di gol a stagione nelle gambe, di quello che gli allenatori amano o odiano a seconda di che maglia vesta. Forse definirlo trequartista non è propriamente corretto, ma di sicuro è alle spalle delle punte che dà il meglio di sè.

Nome: Luis Rojas

Data di nascita: 6 marzo 2002

Nazionalità: cileno

Ruolo: centrocampista

Squadra: Universidad de Chile

Assomiglia a: Frank Lampard