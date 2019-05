Un talento al giorno, Luiz Vazquez: centravanti alla Levandowski

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Luis Vazquez è un'altra bella promessa argentina. Centravanti e capocannoniere possiede una media di 0,7 gol a partita, oltre a servire diversi assist. Intelligente, dosa l’energia per usarla nei momenti giusti. Accelera e rallenta a seconda delle necessità e ciascuno dei suoi movimenti non è mai casuale. Grazie ad una stupenda preparazione fisica, Vázquez supera facilmente la marcatura pressante dei difensori e vince la maggior parte dei duelli diretti. Sebbene sia alto, è abile e sorprende con la sua capacità di far salire la squadra. Veloce nei contropiedi è spesso il primo a farsi trovare libero per entrare in area e andare a gol. Ha un ottimo tiro anche dalla media distanza. Ha grande fiuto del gol e anche di testa spadroneggia nell'area avversaria. Si dedica 100% alla sua professione anche quando è in vacanza e non è un tipo da discoteca o vita notturna. Quando è in casa passa ore a guardare i filmati dei migliori centravanti del mondo.

Nome: Luis Vazquez

Data di nascita: 24 aprile 2001

Nazionalità: Argentina

Ruolo: centravanti

Squadra: Patronato de Parana

Assomiglia a: Robert Lewandowski