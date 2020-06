Un talento al giorno, Luka Romero: Horacio Gaggioli ha colpito ancora

Dopo aver portato Messi al Barcellona, l'intermediario Horacio Gaggioli ha colpito ancora: proposto a Mallorca, Villarreal e Real Madrid, alla fine sono stati gli isolani a spuntarla e non se ne sono affatto pentiti. Luka Romero è considerato in Spagna il vero erede di Lionel Messi, un talento cristallino che polverizzato ogni record di gol a livello giovanile e un paio di giorni fa ha anche esordito in Liga. Un fantasista di enorme tecnica, che in accelerazione dà il meglio di sé, creando con facilità irrisoria la superiorità numerica per la propria squadra. L'esordio ad appena 15 anni parla chiaro circa la sua personalità, evidentemente da predestinato. In possesso del passaporto spagnolo, messicano ed argentino, non è ancora chiaro in che Nazionale giocherà da grande, anche se in questo momento i favoriti sono proprio i biancoazzurri, grazie a qualche presenza con l'Under 15.

Nome: Luka Romero

Data di nascita: 28 gennaio 2004

Nazionalità: argentino/messicano

Ruolo: fantasista/seconda punta

Squadra: Mallorca

Assomiglia a: Lionel Messi