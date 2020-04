Un talento al giorno, Maarten Vandevoordt: un portiere 18enne da record

Maarten Vandevoordt, portiere del Genk classe 2002, scendendo in campo nella sfida del 10 dicembre al San Paolo contro il Napoli è diventato l'estremo difensore più giovane a esordire in una gara di Champions League. Ha battuto il record di Mile Svilar, numero uno che col Benfica ha esordito nella massima competizione per club a 18 anni e 52 giorni. Il biondo estremo difensore non ha avuto una serata particolarmente brillante (0-4 il finale con un evidente errore in occasione di uno dei gol, ndr) ma su di lui in Belgio sono pronti a scommettere. Arrivato all'età di nove anni da Brustem, Vandervoodt è stato definito "il prossimo anello di congiunzione con la scuola di portieri belga".

Nome: Maarten Vandevoordt

Data di Nascita: 26 febbraio 2002

Nazionalità: belga

Squadra: KRC Genk

Ruolo: portiere

Assomiglia a: Tetè