Un talento al giorno, Malamine Efekele: dal Monaco arriva il nuovo Mbappè

vedi letture

La storia si ripete. Nel Monaco brilla la stellina di Malamine Efekele, attaccante classe 2004 che in Francia stanno già paragonando a Kylian Mbappé, non solo per le qualità tecniche, ma anche per l'incredibile somiglianza con il campione del PSG. Il giovane talentino del Monaco ha un altro punto in comune con la stella campione del mondo: è cresciuto nelle giovanili dell'As Bondy, dove fra le altre cose è stato allenato dal padre Willy Mbappé.

Nome: Malamine Efekele

Data di nascita: 19 luglio 2004

Nazionalità: francese

Ruolo: attaccante

Squadra: Monaco

Assomiglia a: Kylian Mbappé