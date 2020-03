Un talento al giorno, Malick Thiaw: l'erede finnico di Matip

Uno stranissimo incrocio ha prodotto l'ennesimo talento di casa Schalke 04, ormai da tempo il bacino più ricco dell'intera Germania in termini di giovani calciatori in grado di spiccare il volo verso il professionismo. Nato in Germania da padre senegalese e madre finlandese Malick Thiaw, un difensore capace di giocare anche come schermo davanti alla difesa, ha esordito nella scorsa stagione con la maglia dei blu e lo staff della Prima Squadra se n'è immediatamente innamorato. In patria lo avvicinano ad un ex molto apprezzato come il tedesco Matip, ora al Liverpool, probabilmente per le doti di anticipo e le qualità fisiche davvero invidiabili che il finnico può già vantare.

Nome: Malick Thiaw

Data di nascita: 8 agosto 2001

Nazionalità: finlandese

Ruolo: difensore/mediano

Squadra: Schalke 04

Assomiglia a: Joel Matip