Un talento al giorno, Manor Solomon: attaccante tascabile e kosher

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Liverpool e Juventus sembravano essere entrambe interessate al piccolo esterno israeliano Manor Solomon (è alto 1.65 cm), che è stato convocato in nazionale maggiore nel 2017. Una sorta di mix tra Giovinco e Messi: un po' Zanzara per l'abilità nel tiro da fuori e nell'assist, un po' Pulce per come la palla rimane costantemente incollata al suo piede. Rispetto all'argentino è sicuramente un giocatore meno centrale, sia fisicamente che metaforicamente: ama infatti partire dall'esterno e fare la differenza con la sua rapidità palla al piede. Di certo è un talento che ci piacerebbe vedere alla prova con le difese europee.

Nome: Manor Solomon

Data di nascita: 24/ luglio 1999

Nazionalità: israeliano

Ruolo: mezzapunta

Squadra: Kfar Saba

Assomiglia a: Sebastian Giovinco