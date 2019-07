Un talento al giorno, Marcel Ruiz: Joya messicana che ricorda Fabian

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Marcel Alejandro Ruiz Suárez rientra nella schiera dei potenziali talenti del grande calcio che verrà. Non come certezza, s'intende, ma come previsione degli addetti ai lavori abituati a osservare il calcio messicano: Ruiz è considerato la nuova Joya del futbol tricolor. Nazionale Under 20, sogna un trasferimento in Europa per seguire le orme di Diego Lainez. "Mi piace la Spagna ma mi piacerebbero anche Francia, Olanda e Germania". Solo pochi mesi d'esperienza in Liga MX, il futuro di Ruiz sembra brillante. Interno sinistro, sa giocare anche da trequartista. Tutto destro, lanci lunghi, sventagliate e filtranti negli spazi sono le sue qualità migliori.

Nome: Marcel Ruiz

Data di nascita: 26 ottobre 2000

Nazionalità: Messicana

Ruolo: Interno di centrocampo/trequartista

Squadra: Queretaro

Assomiglia a: Fabian Ruiz