Un talento al giorno, Marco Kana: solidità e visione di gioco

Marco Kana, giovanissimo centrocampista belga classe 2002, è uno dei giovani più interessanti da tenere sotto osservazione per il futuro. Capitano del Belgio Under 17, Kana è un centrocampista duttile che sa giocare bene in ogni ruolo del centrocampo. Il suo punto di forza è sicuramente la visione di gioco e ha un fortissimo senso della posizione. È dotato inoltre di un buon tiro dalla distanza. Ricorda, per caratteristiche, il bianconero Blaise Matuidi

Nome: Marco Kana

Data di nascita: 8 agosto 2002

Nazionalità: belga

Posizione: centrocampista

Squadra: Anderlecht

Assomiglia a: Blaise Matuidi