vedi letture

Un talento al giorno, Marouan Azarkan: un po' Giovinco e un po' Kluivert

Di origini marocchine ma in possesso del passaporto olandese, il giovane attaccante classe 2001 del Feyenoord Marouan Azarkan è considerato uno dei migliori talenti futuri che il calcio orange può esprimere. Capace di giocare come laterale di centrocampo sia a destra che a sinistra, il suo ruolo ideale è esterno nel tridente. Velocità, capacità di dribbling, controllo palla e fantasia sono le migliori armi di questo mancino naturale, piccolo di statura ma capace di farsi valere in zona gol. Proprio per queste sue caratteristiche un po' miste, lo abbiamo avvicinato a giocatori non simili ma che interpretano lo stesso ruolo come Giovinco e Justin Kluivert.

Nome: Marouan Azarkan

Data di nascita: 8 dicembre 1999

Nazionalità: olandese

Ruolo: esterno d'attacco

Squadra: Feyenoord

Assomiglia a: Justin Kluivert