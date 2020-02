© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

L'Inter ha ingaggiato nelle ultime ore del mercato Martin Satriano: attaccante uruguagio con passaporto italiano, del quale si dice un gran bene, preso a titolo definitivo dal Nacional per una cifra superiore ai 3 milioni di euro. Evidente dunque l'intenzione del club nerazzurro di puntare forte sul classe 2001, che si aggregherà alla Primavera e che in patria avvicinano addirittura a Edinson Cavani. Stessa mobilità e voglia di fare gol in tutte le partite, ma anche la capacità di fare da riferimento per l'attacco.

Nome: Martin Satriano

Data di nascita: 25 aprile 2001

Nazionalità: uruguaiano

Ruolo: attaccatnte

Squadra: Inter

Assomiglia a: Edinson Cavani