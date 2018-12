Un talento al giorno, Mason Greenwood: fiuto del gol e sinistro velenoso

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Per Mason Greenwood parlano i numeri: 15 reti in 13 partite tra Premier League Under 18, UEFA Youth League e campionato riserve. Parliamo di un giocatore con un fiuto eccezionale che già l'anno prossimo potrebbe essere coinvolto nel calcio dei grandi: l'inglese sta facendo scintille con le giovanili, un giocatore velocissimo che ha sicuramente un futuro radioso davanti a sé. In Inghilterra lo avvicinano al primo Van Persie, forse per la precisione con cui entrambi sanno usare il piede mancino.

Nome: Mason Greenwood

Data di nascita: 21 gennaio 2001

Nazionalità: inglese

Squadra: Manchester United

Ruolo: attaccante esterno o centrale

Assomiglia a: Robin van Persie