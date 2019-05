Un talento al giorno, Mateo Klimowicz: il nuovo Dybala va in Germania

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Il classe 2000 Mateo Klimowicz, di chiara origine polacca, è un talento tutto sudamericano: il "nuovo Dybala" che ha incantato in patria fino a guadagnarsi la chiamata in Europa. Attaccante argentino di grande tecnica, ma anche personalità, è chiamato a ripetere quanto dimostrato in Argentina, dove ha fatto le fortune dell'Instituto, anche con la maglia dello Stoccarda, club che se n'è assicurato le prestazioni investendo ben due milioni per portarlo in Bundesliga, dove sarà protagonista dal prossimo anno.

Nome: Mateo Klimowicz

Data di nascita: 6 luglio 2000

Nazionalità: argentino

Ruolo: fantasista

Squadra: Instituto Cordoba

Assomiglia a: Paulo Dybala