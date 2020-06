Un talento al giorno, Mateus VItal, la stellina brasiliana pronta per l'Europa

vedi letture

Il Corinthians ha in mano un gioiellino pronto per il calcio europeo. Mateus Vital, classe '98, nasce trequartista, ma ama svariare su tutto il fronte offensivo. È un giocatore dotato di una buona tecnica, veloce ed è pericoloso quando calcia in porta visto che è dotato di un buon destro. Altra sua dote è senza dubbio la velocità: quando parte palla al piede è sempre un pericolo per le difese avversarie. Certo, deve ancora maturare dal punto di vista fisico e sicuramente avrà bisogno di tempo per ambientarsi al calcio europeo.

Nome: Mateus Vital

Data di nascita: 12 febbraio 2998

Nazionalità: brasiliano

Posizione: esterno offensivo

Squadra: Corinthians

Assomiglia a: Douglas Costa