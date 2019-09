© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

La Roma ha messo nel mirino il talento del Corinthians Mateus Vital. Classe '98, nasce trequartista, ma ama svariare su tutto il fronte offensivo. È un giocatore dotato di una buona tecnica, veloce ed è pericoloso quando calcia in porta visto che è dotato di un buon destro. Altra sua dote è senza dubbio la velocità: quando parte palla al piede è sempre un pericolo per le difese avversarie. Certo, deve ancora maturare dal punto di vista fisico e sicuramente avrà bisogno di tempo per ambientarsi al calcio europeo.

Nome: Mateus Vital

Data di nascita: 12 febbraio 2998

Nazionalità: brasiliano

Posizione: esterno offensivo

Squadra: Corinthians

Assomiglia a: Douglas Costa