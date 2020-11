Un talento al giorno, Mateusz Bogusz: il 2001 polacco dall'assist facile

vedi letture

Che stana la storia di Mateusz Bogusz: è polacco, gioca nel club spagnolo UD Logroñés, ma è di proprietà del club inglese Leeds United. Dal punto di vista tecnico-tattico, Bogusz gioca principalmente come trequartista, una sorta di numero 10 vecchio stampo. In Polonia è diventato ben presto famoso, a livello giovanile, per le sue capacità tecniche sopra la media e la facilità con cui va in gol. Può anche giocare come centrocampista centrale o mezzala, a patto che il pallone passi spesso dai suoi piedi.

Nome: Mateusz Bogusz

Data di nascita: 22 agosto 2001

Nazionalità: polacco

Posizione: centrocampista o fantasista centrale

Squadra: UD Logroñés

Assomiglia a: Thomas Rosicky