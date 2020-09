Un talento al giorno, Matheus Nascimento: il Botafogo ha la sua macchina da gol

vedi letture

23 sulle spalle e una valanga di gol alle spalle: Matheus Nascimento si presenta come una delle stelle del futuro in Brasile, precisamente in casa Botafogo. Nessuno ha i suoi numeri nel club bianconero, nessuno sembra poter pareggiare la sua prospettiva: attaccante centrale alto e con grandissimo fiuto, si muove come un felino all'interno dell'area di rigore, in attesa del guizzo giusto per poter fare male alla difesa avversaria. Veloce, agile, con grande senso della coordinazione, non è un attaccante che cerca la giocata particolare raffinata, prediligendo piuttosto la conclusione diretta e il tap-in. Quantità, non qualità, insomma: quando si tratta di gol, non è mai una politica sbagliata.

Nome: Matheus Nascimento

Data di nascita: 3 marzo 2004

Nazionalità: brasiliano

Squadra: Botafogo

Ruolo: attaccante centrale

Assomiglia a: Bebeto