Un talento al giorno, Matheusinho: un Robinho più imprevedibile

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Matheusinho, che non solo per il diminutivo assomiglia molto a Robinho, non passa inosservato quando scende in campo. Sia perché porta sul terreno di gioco l’allegria del calcio fantasioso e imprevedibile che sempre meno si vede anche sui rettangoli verdi del Brasile, sia perché corre, dribbla, tira, e si smarca con movimenti che ricordano il Robinho visto giocare ai tempi del Santos. Distaccatosi nella “Coppa Jr. São Paulo” di inizio anno, è subito dopo stato promosso in prima squadra (Guarani - serie B brasiliana) dove si nota essere una spanna superiore ai suoi compagni. Gioca prevalentemente sul fronte di attacco destro per accentrarsi e provare il dribbling e/o tirare con il suo sinistro insidioso e potente. Ama i dribbling e le triangolazioni veloci, è rapido e riesce a fornire anche buona copertura in difesa. Gli osservatori di mezza Europa lo hanno messo sui loro taccuini, e in Italia Cagliari, Spal, Sassuolo e Parma sono state le prime squadre a seguirne le mosse.

Nome: Matheus Gustavo Sales de Jesus

Data di nascita: 11 gennaio 1999

Nazionalità: brasiliana

Ruolo: ala destra

Squadra: Guarani

Assomiglia a: Robinho