Un talento al giorno, Matìas Godoy: il 9 argentino che fa impazzire l'Inter

L'Inter segue con interesse il promettente Matìas Godoy, protagonista al Mondiale Under 17 con la nazionale argentina. In particolare sia nerazzurri che Milan hanno preso recentemente informazioni e lo stanno studiando. L'exploit alla rassegna iridata (2 gol e un assist in 3 partite) ha lanciato alla ribalta internazionale il classe 2002: trattatasi di un attaccante completo ma non dotatissimo dal punto di vista del fisico. Ricorda un po' Lautaro Martinez per questo, ma ha qualcosa anche di Tevez.

Nome: Matìas Godoy

Data di nascita: 10 gennaio 2002

Nazionalità: argentino

Ruolo: attaccante esterno o centrale

Squadra: Atletico Rafaela

Assomiglia a: Lautaro Martinez