Un talento al giorno, Matias Palacios: la stella dell'Under 17 albiceleste

Un po' Tevez e un po' Messi, Matías Palacios è il punto di riferimento tecnico dell'Argentina Under 17, un numero 10 moderno capace di farsi trovare libero e distribuire il gioco per i compagni, ma anche di essere fastidioso al punto giusto per le difese avversarie col pressing alto. Una scommessa vinta per il San Lorenzo, che lo ha già lanciato tra i professionisti e si gode tutti i suoi passi in avanti di questo periodo. Il 17enne non ha ancora avuto modo di mettersi in mostra in questa edizione del campionato argentino, ma c'è da scommettere che la seconda parte del 2020 sarà quella della sua definitiva esplosione a livello nazionale.

Nome: Matías Palacios

Data di nascita: 10 maggio 2002

Nazionalità: argentino

Ruolo: fantasista

Squadra: Club Atlético San Lorenzo de Almagro

Assomiglia a: Pablo Aimar