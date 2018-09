Un talento al giorno, Matias Pellegrini: il nuovo Flaquito

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Un po' Javier Pastore, un po' Giovanni Lo Celso: sangue italiano nelle vene e maglia argentina addosso, Matias Pellegrini è il prossimo "Flaco", pronto a esplodere nella Primera División argentina con la maglia del Club Estudiantes de La Plata. Giovane fantasista dalle lunghe leve, in campo lo si distingue, oltre che per la maglia numero 10, per la propensione alla giocata azzardata, al gol spettacolare, al preziosismo in grado di dare soddisfazione al pubblico e forse un po' meno al tecnico.

Nome: Matias Pellegrini

Data di nascita: 11 marzo 2000

Nazionalità: argentino

Ruolo: fantasista

Squadra: Club Estudiantes de La Plata

Assomiglia a: Javier Pastore