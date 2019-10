© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Matthew Longstaff ha realizzato contro il Manchester United un poker di obiettivi davvero difficili da ottenere per qualsiasi sportivo: l'esordio in Premier, il primo gol, il titolo di uomo partita e il tris raggiunto in compagnia del fratello, Sean, anche lui in forza al Newcastle. Curiosissima anche la sua storia, con un padre dedito all'hocker e una madre al basket: i figli hanno però seguito le orme dello zio Alan e a giudicare dagli inizi, hanno fatto la scelta giusta.

Nome: Matthew Longstaff

Data di nascita: 21 marzo 2000

Nazionalità: inglese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Newcastle

Assomiglia a: Steven Gerrard