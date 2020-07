Un talento al giorno, Maxence Rivera: il folletto del Saint Etienne

Nel settore giovanile del Saint Etienne si è messo in luce il giovanissimo Maxence Rivera. Classe 2002, esterno destro d'attacco tutto estro e velocità, è un concentrato di tecnica in soli 168 centimetri. Un vero e proprio folletto in attacco, bravissimo palla al piede, ama saltare l'uomo per creare superiorità numerica. La sua crescita non è passata inosservata, tanto che lo scorso gennaio ha fatto il suo debutto in prima squadra.

Nome: Maxence Rivera

Data di nascita: 30 maggio 2002

Nazionalità: francese

Ruolo: esterno d'attacco

Squadra: Saint Etienne

Assomiglia a: Maxi Morález