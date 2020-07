Un talento al giorno, Maximilian Beier: un centravanti da quasi un gol a partita

L'Hoffenheim non ha mai avuto paura di lanciare giovani in Prima Squadra e Maximilian Beier è l'ennesima testimonianza di questa politica: il centravanti classe 2002 ha collezionato sei gettoni con la maglia della squadra tedesca, anche se ancora nessun gol, mentre nella Bundesliga Under 19 segna con una regolarità incredibile. 10 gol in 15 presenze, oltre a 4 assist, una media reti altissima che certifica la qualità di questo talento in erba. Parliamo di un numero nove bravo nel tiro da fuori ma anche in area piccola, da controllare in qualsiasi zona di campo insomma: longineo e generoso, a livello muscolare può crescere ancora tanto, specie nella parte superiore del corpo.

Nome: Maximilian Beier

Data di nascita: 17 ottobre 2002

Nazionalità: tedesco

Squadra: Hoffenheim

Ruolo: centravanti

Assomiglia a: Timo Werner