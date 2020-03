Un talento al giorno, Melvin Bard: un terzino pronto a sfondare

vedi letture

Melvin Bard da Ecully è il prototipo di difensore mancino che il Lione si sta crescendo in casa per lanciarlo a breve tra i pro: sempre tra i migliori con l'Under 19, questo guizzante terzino, capace di giocare indifferentemente a quattro e a cinque, si fa notare sia per l'ottima tecnica di base che per la capacità tattica di adattarsi alla sfida, calmierando i suoi inserimenti a seconda delle esigenze. Bravo nell'assist, come è richiesto ai terzini nell'epoca moderna, lo abbiamo avvicinato a Lucas Digne per la comune fisicità e nazionalità.

Nome: Melvin Bard

Data di nascita: 6 novembre 2000

Nazionalità: francese

Ruolo: terzino sinistro

Squadra: Olympique Lione B

Assomiglia a: Lucas Digne