Sono lontani i tempi di Jari Litmanen, stella del calcio finlandese che in carriera ha indossato le maglie di Ajax, Barcellona e Liverpool. Il calcio finnico non è sicuramente ai livelli degli altri campionati europei, ma è un movimento in crescita che sta sfornando diversi giocatori interessanti. Un giocatore da tenere sotto osservazione è Mikael Soisalo, attaccante classe '98 dello Zulte Waregem. Soisalo è un attaccante veloce e tecnico, ideale per giocare largo a destra nel tridente offensivo. Il finlandese preferisce l'assist alla gloria personale, per questo può adattarsi anche come esterno largo a centrocampo.

Nome: Mikael Soisalo

Data di nascita: 24 aprile 1998

Nazionalità: finlandese

Ruolo: attaccante

Squadra: Zulte Waregem

Assomiglia a: Jari Litmanen