Un talento al giorno, Mikkel Damsgaard: un novello Kallstrom

Mikkel Damsgaard, centrocampista classe 2000, è entrato recentemente nella particolarissima classifica dei 19enne con più esperienza in circolazione: al numero sette, ovviamente il primo scandinavo, tra Tonali e Rodrygo, niente male. Trattasi di un centrocampista capace di farsi valere in regia, ma capace di giocare anche qualche metro più avanti, come ala o seconda punta: la scuola è quella del Nordsjaelland, una delle formazioni con maggiore tradizione a quelle latitudini. Fisicamente e come movenze ricorda tantissimo l'ex Lione e Arsenal Kim Kallstrom.

Nome: Mikkel Damsgaard

Data di nascita: 6 luglio 2000

Nazionalità: danese

Ruolo: centrocampista/ala

Squadra: Nordsjaelland

Assomiglia a: Kim Kallstrom