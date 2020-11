Un talento al giorno, Mitchel Bakker: da promessa a certezza nel nuovo PSG

vedi letture

Ad inizio stagione Tuchel è stato costretto a inserire molti ragazzi della Primavera tra i titolari e Mitchel Bakker ha trovato sempre più spazio nei suoi schemi, ma l’olandese, una volta entrato nei meccanismi della formazione francese, non ne è più uscito. L’infortunio di Bernat e la lunga squalifica di Kurzawa hanno reso necessario il suo impiego sempre più frequente in prima squadra e fin qui il granitico laterale olandese si è ben comportato, collezionando nove presenze da titolare senza mai essere sostituito e con già due assist messi "a segno". Non più una scommessa, ma una vera realtà per il calcio francese: non a caso, l'ex Ajax è entrato anche nella lista dei finalisti per il Golden Foot 2021.

Nome: Mitchel Bakker

Data di nascita: 20 giugno 2000

Nazionalità: olandese

Ruolo: difensore laterale

Squadra: PSG

Assomiglia a: John Heitinga