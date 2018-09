Un talento al giorno, Mohamed Camara: il colosso della Guinea

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

La sfida di Champions con il Manchester United non è andata benissimo per lo Young Boys, con gli svizzeri sconfitti in casa 3-0 dal Manchester United. La partita del difensore Mohamed Camara non passerà certamente alla storia, anche se ha comunque sfiorato il gol colpendo il palo sugli sviluppi di un calcio piazzato. Camara resta comunque un profilo interessante, un difensore roccioso che come dimostrato anche contro i Red Devils sa rendersi pericoloso sulle palle inattive. Deve sicuramente migliorare, ma ha fisico e tecnica per imporsi nel calcio europeo.

Nome: Mohamed Camara

Data di nascita: 28 agosto 1997

Nazionalità: guineano

Ruolo: difensore

Squadra: Young Boys

Assomiglia a: Kalidou Koulibaly