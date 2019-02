Un talento al giorno, Mohammed Ihattaren: il futuro del PSV Eindhoven

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

A 16 anni Mohammed Ihattaren, ha già fatto innamorare mezza Europa: Manchester City, Chelsea, Barcellona, ma anche l'​​Inter stanno visionando con attenzione il ragazzo che lo scorso 26 gennaio ha anche debuttato con la prima squadra del PSV Eindhoven. Già facente parte della Nazionale olandese Under 19, ha ancora due anni di contratto col PSV, ma i "Contadini" stanno già trattando il rinnovo contrattuale per uno dei grandi talenti cresciuti nel proprio settore giovanile: classe 2002, trattasi di un fantasista che può giocare anche da attaccante esterno, con una notevole propensione al gol e all'inserimento in area di rigore.

Nome: Mohammed Ihattaren

Data di nascita: 12 febbraio 2002

Nazionalità: olandese

Ruolo: fantasista

Squadra: PSV Eindhoven

Assomiglia a: Ibrahima Afellay