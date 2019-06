Un talento al giorno, Moises Ramirez: il futuro N'Kono gioca in Spagna

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Uno dei grandi talenti che si sta mettendo in mostra al Mondiale Under 20 polacco è Moises Ramirez, estremo difensore dell'Ecuador, a cui la selezione americana deve molto per il quarto di finale raggiunto: il portiere di colore ha infatti compiuto almeno un paio di miracoli nella sfida di ieri contro l'Uruguay, capaci di garantire al collettivo di Jorge Célico la qualificazione tra le migliori otto della rassegna polacca. Il punto di forza dell'estremo difensore della Real Sociedad è, ovviamente, il colpo di reni: un'agilità da gatto lo ha reso sin da giovanissimo appetibile per il calcio europeo e la formazione basca non si è tirata indietro.

Nome: Moises Ramirez

Data di nascita: 28 novembre 2000

Nazionalità: ecuadoriano

Posizione: portiere

Squadra: Real Sociedad

Assomiglia a: Thomas N'Kono