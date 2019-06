Un talento al giorno, Morato: difesa e impostazione. Tutto il pacchetto

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Morato è un centrale di difesa di grande talento che ha un qualcosa di due giocatori del Barcellona: Gerard Piqué e Sergio Busquets. Morato è bravo nel gioco aereo e saggio nella scelta dei tempi. Sa uscire e impostare con qualità senza avventurarsi. A 17 anni già conosce perfettamente il momento giusto di servire il compagno o di arrivare fino al centrocampo palla al piede. I suoi passaggi sono quasi sempre verticali. La sua freddezza impressiona molto gli attaccanti rivali ma la sua rara abilità non è inferiore alla sua responsabilità. L’obbiettivo è la visione del gioco: sa bene quali sono gli spazi che deve coprire e anche come orientare i compagni di reparto per mantenere salda la linea difensiva. Un giovane talento che può diventare un grande giocatore in poco tempo.

Nome: Felipe Rodrigues da Silva

Data di nascita: 30 giugno /2001

Nazionalità: brasiliana

Ruolo: centrale

Squadra: São Paulo/Bra

Assomiglia a: Gerard Piqué