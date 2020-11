Un talento al giorno, Moses Nyeman: un altro campioncino per il Borussia Dortmund?

Quando si tratta di giovani talenti, il Borussia Dortmund ha una marcia in più. Non a caso infatti, il club giallonero ha messo gli occhi su Moses Nyeman, talento statunitense che nonostante la giovane età è già un pilastro del DC United. Si tratta di un centrocampista centrale che fa della grinta e dell'agonismo le sue armi migliori. Non è un colosso, è altro appena 1 metro e 65 centimetri, ma in campo è un motorino instancabile, un giocatore che pressa costantemente l'avversario e recupera un'infinità di palloni.

Nome: Moses Nyeman

Data di nascita: 5 novembre 2003

Nazionalità: statunitense

Posizione: mediano

Squadra: DC United

Assomiglia a: Tanguy Ndombele