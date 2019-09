Forza fisica, velocità e senso del gol: così Myron Boadu è riuscito ad attirare l'attenzione di diversi scout europei. Protagonista con la Nazionale Under 17 olandese e con le giovanili dell'AZ Alkmaar, quest'attaccante nato ad Amsterdam da genitori ghanesi è l'ennesimo prodotto del grande vivaio Oranje. Punta centrale o anche esterno d'attacco, il classe 2001 da molti è stato accostato per caratteristiche addirittura a Patrick Kluivert. In questa stagione ha già messo a segno 3 gol e 4 assist in campionato, mentre in Europa, fra qualificazioni e girone, ha già segnato 3 gol e servito altrettanti assist.

Nome: Myron Boadu

Data di nascita: 14 gennaio 2001

Nazionalità: olandese

Ruolo: attaccante centrale

Squadra: AZ Alkmaar

Assomiglia a: Patrick Kluivert