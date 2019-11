© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Myron Boadu, attaccante classe 2001 si sta distinguendo in questa stagione come uno dei migliori nel suo ruolo nel campionato olandese. In gol in tutte nelle ultime 5 uscite con la AZ Alkmaar, che ricorda un po' Promes nei movimenti, si candida a rivelazione dell'intera Eredivisie. La fiducia nei suoi mezzi a parte del club non manca, resta da capire se riuscirà a tenere costante la propria voglia di gol e la capacità di sfruttare tutte le occasioni.

Nome: Myron Boadu

Data di nascita: 14 gennaio 2001

Nazionalità: olandese

Ruolo: attaccante centrale

Squadra: AZ Alkmaar

Assomiglia a: Quincy Promes