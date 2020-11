Un talento al giorno, Neco Williams: la risposta all'emergenza di Klopp

vedi letture

Nato come centrocampista offensivo, Neco Williams si è "allargato" per esigenze di squadra diventando ala e infine terzino destro: Klopp lo ha utilizzato principalmente lì, ma è ovviamente adattabile anche per giocare una trentina di metri più avanti, unendo quantità e qualità. Viste le sue origini tattiche, preferisce la fase offensiva a quella difensiva, ma nella sfida all'Atalanta ha dimostrato di sapersi destreggiare bene anche in copertura. Un terzino destro che il mister del Liverpool ha scoperto anche a causa dell'emergenza che ha privato i Reds di quasi tutta la difesa titolare e che ha subito dato frutti molto importanti.

Nome: Neco Williams

Data di nascita: 13 aprile 2001

Nazionalità: gallese

Posizione: terzino destro

Squadra: Liverpool

Assomiglia a: Seamus Coleman