Un talento al giorno, Nemanja Perovic: la prossima colonna blucerchiata

In principio fu Skriniar, poi Joachim Andersen: se la Sampdoria, in particolare il caposcout Pecini, punta un giovane difensore straniero, difficilmente sbaglia. Nemanja Perovic, difensore classe 2002 dell’FK Iskra Danilovgrad che ha già dichiarato di voler trasferirsi alla Sampdoria, potrebbe essere il prossimo investimento dei blucerchiati. Ma che tipo di calciatore è Perovic? Un centrale difensivo dalla struttura fisica imponente, bravo sui colpi di testa e pericoloso specie quando c'è un calcio d'angolo a favore dei suoi. Parliamo di un difensore molto bravo a impostare, come richiede il calcio moderno, perfetto per fare il centrale in una linea difensiva a tre che gli dia copertura quando avanza palla al piede.

Nome: Nemanja Perovic

Data di nascita: 8 marzo 2002

Nazionalità: montenegrino

Ruolo: difensore centrale

Squadra: FK Iskra Danilovgrad

Assomiglia a: Lucio