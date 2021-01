Un talento al giorno, Nolan Mertens: dal Genk sulle orme di Dries

Da Mertens a Martens il passo è breve. Forse non così breve, ma Nolan Martens, talento belga classe 2004, ha tutte le qualità per fare una grande carriera. Si tratta di un esterno offensivo che può giocare su entrambe le fasce. Il suo punto di forza sono le accelerazioni palla al piede e con la sua velocità diventa spesso imprendibile per i difensori avversari. Come tutti i giovani della sua età deve ancora migliorare dal punto di vista fisico, ma le qualità tecniche per fare bene ci sono tutte.

Nome: Nolan Martens

Data di nascita: 7 luglio 2004

Nazionalità: belga

Ruolo: attaccante

Squadra: Genk

Assomiglia a: Dries Mertens