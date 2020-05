Un talento al giorno, Noni Madueke: il prossimo Mbappè parla inglese e gioca in Olanda

7 gol in 11 presenze con l'Under 19, 4 in 6 gettoni con la formazione Under 21 nella Keuken Kampioen Divisie (seconda divisione olandese) e anche 116 minuti in Eredivisie. Ma che tipo di calciatore è Noni Madueke? Un'attaccante esterno che ricorda il primo Mbappè anche per la corrispondenza d'amorosi sensi con il gol: è cresciuto nel Tottenham ma ha scelto l'Olanda per maturare e ora le big d'Inghilterra sono tornare a litigarselo. Arsenal, Manchester City, United e non solo. Classe 2002 di origine nigeriana ma inglesissimo, per lui il PSV chiede già diversi milioni anche grazie ad un contratto firmato poche settimane fa da quattro anni.

Nome: Noni Madueke

Data di nascita: 10 marzo 2002

Nazionalità: inglese

Ruolo: attaccante esterno

Squadra: PSV Eindhoven

Assomiglia a: Kylian Mbappé